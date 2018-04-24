استقرار أرباح "اتصالات" الإماراتية عند 2.1 مليار درهم

استقرت الأرباح الصافية الفصلية لـ"مجموعة اتصالات" عند 2.1 مليار درهم عن فترة الربع الأول من العام الحالي بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، وبهامش صافي ربح نسبته 16%، وهي نفس القيمة المحققة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم، إن إيراداتها الموحدة سجلت زيادة سنوية 5% بنفس الفترة لترتفع إلى 13.1 مليار درهم، موضحة أن إجمالي قاعدة مشتركيها بلغ 144 مليون مشترك، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 3%.

كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.5 مليار درهم بزيادة سنوية 2% وبهامش نسبته 49%.

وأشارت الشركة إلى عقدها شراكة استراتيجية مع "مايكروسوفت" لإطلاق خدمات مايكروسوفت السحابية الشاملة والموثوقة من خلال أول مركز بيانات لمايكروسوفت بالشرق الأوسط.