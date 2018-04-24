"الأسمنت العربية" تتكبد خسائر فصلية بـ6 ملايين ريال

تكبدت شركة #الأسمنت_العربية خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 6 ملايين ريال، وذلك مقارنة مع أرباح بقيمة 100 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2017.



وجاءت التوقعات معاكسة تماما لأداء الشركة، حيث أشار متوسط التوقعات لتحقيق الأسمنت العربية لأرباح بقيمة 80 مليون ريال.

وأوضحت الأسمنت العربية أن أسباب الخسارة تعود إلى انخفاض إجمالي ربح المجموعة بأكثر من 100 مليون ريال نتيجة لتراجع متوسط سعر البيع وانخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة.

كما ضغط على النتائج الفصلية ارتفاع المصروفات العمومية الإدارية بسبب زيادة المصاريف الجمركية.

كما تأثرت نتائج شركة الأسمنت العربية بانخفاض حصة المجموعة في نتائج شركات زميلة وانخفاض توزيعات أرباح من استثمار في أوراق مالية متاحة للبيع.