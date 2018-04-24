الكويت تستعد لتسلم 4 ناقلات نفطية بـ168 مليون دولار

وقعت شركة #ناقلات_النفط_الكويتية عقدا مع هيونداي ميبو دوكيارد الكوريةالجنوبية، لبناء وتسليم 4 ناقلات منتجات بترولية بقيمة إجمالية 167.6 مليون دولار.

يذكر أن العقد هو المرحلة الرابعة والأخيرة في عملية تطوير أسطول ناقلات النفط الكويتية التابع لمؤسسة البترول الكويتية.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة الناقلات قولها إن حمولة الناقلة الواحدة ستكون 48 ألف طن، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة البناء الفعلي للناقلات الجديدة في فبراير شباط 2019 وتسليم أول ناقلة بعدها بعام والأخيرة في مايو أيار 2020.



وقالت شركة الناقلات "باستكمال المرحلة الرابعة ستكون الشركة انتهت من مشروع تحديث وتوسعة أسطولها وفقا للتوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وباتت تمتلك أحد أحدث أساطيل نقل النفط والغاز المسال والمنتجات البترولية في العالم".