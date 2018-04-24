المريشد: تراجع تكاليف التمويل عزز نتائج "التصنيع"

أرجع مطلق المريشد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، النتائج القوية التي سجلتها الشركة على صعيد صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي، إلى "تراجع تكاليف التمويل، وتحسن الأداء التشغيلي في عموم المصانع".

وقال المريشد في مقابلة مع "العربية" إن أرباح شركة التصنيع الوطنية تضاعفت ثلاث مرات ونصف المرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع المقابل من 2017.

وسجلت الشركة أرباحا فصلية صافية بقيمة 360 مليون ريال، مقارنة بأرباح 103.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأرجعت الشركة هذا النمو الكبير في الأرباح إلى زيادة متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية قد بلغ 8.82 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 403.6 مليون ريال مقابل 228.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 76.9% ومقابل 398 مليون للربع السابق بارتفاع نسبته 1.4%.