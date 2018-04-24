بعد عمليتي قرصنة لبياناتها.. كيف ترد شركة "كريم"؟

تعرضت بيانات 14 مليون مستخدم لخدمات #شركة_كريم_للنقل_التشاركي لاختراق إلكتروني، أدى الى سرقة المعلومات المتعلقة بالاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتفاصيل الرحلات التي تخص عملاءها وسائقيها.

وأوضحت الشركة، على صفحتها الإلكترونية ومن خلال بريد إلكتروني أرسل الى عملائها، أنها لم تجد أى دليل على سوء استخدام البيانات المسروقة، مؤكدة أنها باشرت بتحقيق شامل فور اكتشافها للحادثة.

وردا على انتقادات بأنها تأخرت في الإبلاغ عن الاختراق الذي حدث في الـ14 من يناير الماضي، أفادت كريم أنها أرادت فهم ما حدث والأشخاص المتضررين، والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز أمن الشبكة قبل التواصل مع العملاء.

وقد أشار بعض الخبراء إلى أن التأخير قد يكون مبررا، إذ إن نسبة كبيرة من الاختراقات الإلكترونية لا تكتشف إلا بعد مرور أربعة أشهر على الأقل وعادة من خلال شركة أخرى.

وتعمل شركة كريم منذ 6 سنوات وتمتد شبكتها إلى 13 دولة و80 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

وقد تأسست من قبل Mudassir Sheikha و Magnus Olsson

اللذين عملا سابقا في McKinsey & Company .



وخلال فترة قصيرة تجاوز تقييم الشركة مليار دولار. وقد قامت منذ التأسيس بجولات تمويل متعددة حيث جمعت كريم نحو 572 مليون دولار حتى الآن بحسب

Crunchbase.

ومن أبرز المساهمين فيها شركة الاتصالات السعودية والمملكة القابضة إضافة الى أبراج كابيتال ومجموعة الطيار للسفر.

وفي تفاصيل الدورات التمويلية، تلقت الشركة أموالاً أولية بقيمة 1.7 مليون دولار في جولة قادتها شركة STC Ventures في عام 2013.

وفي عام 2014 ، تلقت تمويلاً بقيمة 10 ملايين دولار في جولة كان أبرز المساهمين فيها مجموعة الطيار للسفر وشركة STC Ventures .

أما في نوفمبر 2015 ، أعلنت شركة Careem عن جولة تمويل بقيمة 60 مليون دولار أكبر مساهميها كانت مجموعة أبراج.

وفي ديسمبر 2016 ، جمعت الشركة 350 مليون دولار، أبرز المساهمين في هذه الدورة الاتصالات السعودية.

وفي يوليو 2017 ، قامت بجمع 150 مليون دولار ، أبرز مساهميها شركة المملكة القابضة السعودية.

هذا وتعتزم كريم أن تصبح أكبر شركة لنقل العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان في سوق لسيارات الأجرة، تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.