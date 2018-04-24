"رؤية سوفت بنك" يضخ استثمارات في مانبانغ الصينية للنقل

قالت شركة #مانبانغ_الصينية لطلب تأجير الشاحنات في بيان يوم الثلاثاء إن صندوق #رؤية_سوفت_بنك وصندوق رأس المال المغامر #كابيتال_جي التابع لـ #ألفابت الشركة الأم لـ #غوغل من بين مستثمرين يضخون 1.9 مليار دولار في الشركة الصينية.

وقالت مانبانغ إن الاستثمار يقوده صندوق رؤية التابع لسوفت بنك، الذي يستثمر برأسماله كل من #صندوق_الاستثمارات_العامة_السعودية و #آبل و #فوكسكون وغيرهم.

ومن بين المستثمرين في مانبانغ أيضا شركة الاستثمار المباشر تشاينا ريفورم فاند المدعومة من الدولة وشركة وارد فيري للاستثمار ومقرها هونغ كونغ.

وذكرت مانبانغ أن هذا الاستثمار سيساعدها على تطوير مجالات عمل وأسواق جديدة. وأضافت أن الشركة تشغل حوالي 5.2 مليون من بين 7 ملايين شاحنة في الصين.

تدير مانبانغ، التي غالبا ما توصف بأنها "أوبر للشاحنات" في الصين، تطبيقا يسمح لشركات الشحن بالاتصال بسائقي الشاحنات، لتستفيد من الطلب على النقل في واحدة من أكثر الأسواق طلبا على نقل البضائع في العالم.

كانت وول ستريت جورنال أول من كشف عن هذا الاستثمار، نقلا عن مصادر قالت إن جمع التمويل سيصل بتقييم الشركة لأكثر من 6 مليارات دولار.

وقال وانغ جانغ الرئيس التنفيذي لشركة مانبانغ في بيان إن الشركة ستستخدم الكثير من الأموال "لتوظيف الموهوبين" وهو ما قد يتضمن القيام بعمليات استحواذ عند الضرورة.

وأضاف وانغ "الصفقة أدخلت تطوير مانبانغ في مرحلة جديدة"، مشيرا إلى أنها ستساعد الشركة على أن "تصبح أكبر منصة في العالم من حيث طاقة النقل".