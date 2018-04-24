طيران ناس: هناك محادثات مع "إيرباص" لإضافة طائرات جديدة

قال الرئيس التنفيذي لطيران "ناس" السعودية، بندر المهنا، إن الشركة ستستلم الدفعة الأولى من طلبيات الطائرات خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتوقع المهنا، في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض #سوق_السفر_العربي في دبي، ارتفاع عدد الركاب بواقع مليون راكب إلى 7.5 مليون خلال العام الحالي مقارنة بـ6.5 مليون خلال عام 2017.

وكشف المهنا عن مفاوضات حالية مع بنوك دولية لتمويل شراء الطائرات الجديدة، البالغ عددها 120 طائرة من طراز "A320 NEO ".

ومن جهة أخرى، نوه بأن هناك محادثات مع " #إيرباص" لإضافة طائرات جديدة من طراز "A321 NEO ".