كريم تعتزم الطعن على قرار تعليق عملها في الأردن

قالت شركة #كريم المتخصصة في تقديم خدمات حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق للهواتف الذكية إنها ستقدم طعنا بعد أن حظرت محكمة أردنية خدماتها في العاصمة عمان.



وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها خاطبت شركات الاتصالات المعنية يوم الأحد "للعمل على حجب تطبيق (كريم نتوركس/الأردن) تنفيذا لقرار محكمة بداية غرب عمان".



وبيّنت متحدثة باسم كريم لرويترز عبر الهاتف "نعمل مع حكومة الأردن للحصول على الرخصة. وفي الوقت ذاته، نطعن على الحكم القضائي الذي صدر في الآونة الأخيرة ويقضي بحظرنا".



وعبرت كريم عن آسفها للحكم، مضيفة أن ما يقرب من 10 آلاف سائق استخدموا تطبيقها منذ تدشينه في الأردن عام 2015.



وتخضع تطبيقات حجز سيارات الأجرة مثل كريم و #أوبر لتدقيق متزايد في الشرق الأوسط.



وقضت محكمة مصرية هذا الشهر باستمرار السماح لكريم وأوبر بالعمل في مصر بعد قرار صدر في وقت سابق بتعليق عمليات الشركتين.



وذكرت رويترز الشهر الماضي نقلا عن مصادر أن كريم التي تتخذ من دبي مقرا لها تجري مباحثات في مراحل مبكرة لجمع تمويلات جديدة من مستثمرين تصل إلى 500 مليون دولار.