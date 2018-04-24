أرامكو للتجارة تبدأ تداول الخام في آسيا بالربع الثالث من 2018

تعتزم الذراع التجارية لشركة #أرامكو_السعودية بدء تداول الخام في آسيا عبر مكتبها في سنغافورة في الربع الثالث من العام الحالي، وتهدف لزيادة الكميات المتداولة من الخام والمنتجات المكررة إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.



وأبلغ إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة أن الشركة تهدف أيضا لفتح مكتبها الأوروبي أوائل العام المقبل مع توسعها في الأنشطة الدولية.



وتأسست أرامكو للتجارة في 2012 لتسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات السائبة، وتتوسع لتعمل في الخام غير السعودي لتغذية مشروعات دولية مشتركة لأرامكو مثل #مصفاة_موتيفا بالولايات المتحدة وإس-أويل في كوريا الجنوبية.



وقال البوعينين في مقابلة في أبوظبي "سنستهدف الربع الثالث من العام الحالي (لتجارة الخام) انطلاقا من سنغافورة لجنوب شرق وشمال آسيا. نعكف على إجراء فحصنا الفني النافي للجهالة".



وأضاف قائلا على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز "هدفنا هو الوصول إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، لكل من المنتجات النفطية و(تجارة) الخام لأطراف ثالثة".



وقال البوعينين إن #أرامكو_للتجارة تعتزم أيضا التوسع في أوروبا وفتح مكتبها الإقليمي في لندن أو جنيف بحلول الربع الأول من 2019.



وتابع أن أرامكو للتجارة لا تنوي فتح مكتب في الولايات المتحدة، حيث تتولى موتيفا انتربرايزيز، وحدة أرامكو التي مقرها هيوستون، تجارة النفط وربما تخطط للتوسع إلى أميركا اللاتينية.



وأضاف أن المقر الرئيسي لأرامكو للتجارة سيظل في الظهران بالسعودية وأن تركيز الشركة ينصب على "تأمين الإمدادات للمملكة".



وصرحت أرامكو للتجارة إنها تتاجر في نحو 1.5 مليون برميل يوميا من المنتجات المكررة والكيماويات السائلة والبوليمرات. وفتحت الشركة أول مكتب لها في الخارج في سنغافورة في 2015 لتسويق منتجات النفط والفوز بأعمال جديدة للشركة الأم من آسيا.



وتخطط الشركة لزيادة طاقتها التكريرية، داخل المملكة وخارجها، إلى ما بين 8 ملايين و10 ملايين برميل يوميا من نحو 5.4 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. وتتوسع أرامكو في أنشطتها التكريرية في الداخل وأيضا في أسواق جديدة مثل ماليزيا والهند.



وقال البوعينين "الهدف الأساسي هو الاستخدام الأمثل للمنظومة".

من جهه أخرى، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها تعمل على إنشاء وحدة جديدة لتجارة خامها ومنتجاتها المكررة.

