"بروج" لاستثمار النفط‭ ‬تعتزم زيادة طاقة التخزين بالفجيرة

قالت شركة #بروج_الإماراتية لاستثمار النفط والغاز إنها تنوي زيادة طاقة تخزين الخام و #المنتجات_النفطية في مركز الفجيرة النفطي بدولة الإمارات.



وذكرت الشركة في بيان أنها تنوي البدء في بناء المرحلة الثانية من #محطة_التخزين التابعة لها خلال الأشهر القليلة المقبلة لإضافة طاقة تخزين قدرها 600 ألف متر مكعب للنفط الخام من خلال ثمانية صهاريج.



ومن المقرر الانتهاء من هذا التوسع في الربع الأخير من 2019.



وتأسست الشركة، وهي من أكبر مالكي منشآت التخزين في #الفجيرة، عام 2013. واستكملت المرحلة الأولى وسعتها 400 ألف متر مكعب عبر 14 صهريجا لمنتجات التقطير الوسيطة وزيت الوقود في أكتوبر تشرين الأول وبدأ تشغيلها في يناير كانون الثاني.



وقال المدير العام نيكو باردنكوبر "الفجيرة في موقع ممتاز خارج مضيق هرمز وفي مكان جيد وسط طرق التجارة العالمية".



وتابع "نؤمن بقوة بإنشاء طاقة تخزين أكثر استقلالية للنفط الخام مع خيارات لمزج الخام لأن هذا الأمر يزداد أهمية عالميا".



وتقع الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة عند مدخل مضيق هرمز وهي أحد أكبر ميناءين في المنطقة بجانب صحار في سلطنة عمان، كما أنها نقطة تزود بالوقود تعج بالناقلات التي تشحن الخام في رحلات طويلة إلى خارج منطقة الخليج.



وتحرص الإمارة على تعزيز مكانتها كمركز تجارة عالمي بزيادة طاقة التخزين في الميناء من عشرة ملايين متر مكعب إلى 14 مليونا بحلول عام 2020. وعادة ما تركز على الوقود لتموين الناقلات ومنتجات النفط المكررة.