"سبيماكو" توقع مذكرة تفاهم مع "تقنية" لتوطين التقنية الحيوية

وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" الدوائية مذكرة تفاهم لمدة سنة تجدد تلقائيا مع الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتوطين التقنية الحيوية وفق رؤية 2030 عبر رفع نسبة صناعة الدواء في السوق المحلي من 20% إلى 40% بحلول عام 2020.

وتهدف المذكرة الى الاستثمار والاستحواذ على أدوية التقنية الحيوية المتخصصة التي تكون في المراحل النهائية للتسجيل سواء كانت أدوية حيوية مبتكرة جديدة أو أدوية حيوية شبيهة سُبق أن طرح مثيلا لها في الأسواق.

وأوضحت الشركة أنه سيتم العمل وفق المذكرة ابتداء من تاريخ توقيعها، وأنه لا يوجد للشركة أو لأعضاء مجلس إدارتها أي مصلحة فيها.

وسوف تساهم مذكرة التفاهم بدخول "سبيماكو" في مجال الأبحاث وتطوير مستحضرات التقنية الحيوية التي يتطلب تطويرها وتسجيلها إمكانيات مادية مرتفعة مقارنة بالأدوية التقليدية، فضلاً عن فترة أطول تصل لسنوات قبل الحصول على عائد من الاستثمار فيها.