ارتفاع أرباح "سبكيم" الفصلية 65% لـ 151.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح #الشركة_السعودية_العالمية_للبتروكيماويات "سبكيم" إلى 151.4 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، مقابل 91.7 مليون ريال، في الربع الأول من العام الماضي بنمو 65.1%، ومقابل 164.4 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع 7.91%.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول، مقارنة بنفس الربع من العام السابق لزيادة متوسط سعر المبيعات وكمية المبيعات.

وقالت #سبكيم إن انخفاض الأرباح مقابل الربع السابق يعود لتراجع كمية المبيعات بسبب بعض التوقفات غير المجدولة في مصانع الدايول ومصنع حمض الاسيتيك.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية 283.6 مليون ريال، مقابل 230.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 22.93%.