تراجع أرباح "البحري" السعودية 67% لـ123 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، إلى 123.14 مليون ريال، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 67.5%، مقابل أرباح 378.86 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 207.04 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع 40.52%.

وقالت " #البحري" إن الأسباب الرئيسة لانخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق تعود إلى:

- انخفاض معدلات أسعار نقل النفط الخام خلال الربع الحالي من عام 2018م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- ارتفاع تكلفة وقود السفن نظراً لارتفاع الأسعار خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- حققت شركة بترديك المحدودة (مملوكة بنسبة 30.3%) خسارة خلال الربع الحالي بلغت 21 مليون ريال مقابل ربح بمقدار 19 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

- ارتفاع في مصاريف التمويل خلال الربع الحالي وذلك لتمويل التوسع في أسطول الشركة مع ارتفاع تكلفة التمويل.

- ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة في التوسع في الأنشطة التشغيلية للشركة.

- ساهمت إضافة سفن جديدة إلى أسطول الشركة وتحسن قطاع الكيمياويات وكذلك النمو في قطاع الخدمات اللوجيستية في الحد من تأثير انخفاض أسعار النقل على أداء الشركة.

وبلغت قيمة أرباح #شركة_النقل_البحري التشغيلية في الربع الأول 256.91 مليون ريال، مقابل 443.03 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الأرباح 303.78 مليون ريال.