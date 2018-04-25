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تراجع أرباح "الزامل" الفصلية بـ63% لـ15.6 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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انخفضت أرباح شركة " #الزامل_للاستثمار_الصناعي" إلى 15.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 63%، مقارنة بـ41.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات والهوامش التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل تحديداً.

كما يعود سبب انخفاض الأرباح الصافية إلى انخفاض الإيرادات الأخرى وحصة في نتائج شركات زميلة.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 969.9 مليون ريال، مقابل 997.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.8%.

كلمات دالّة

#الزامل للاستثمار, #الايرادات العامة, #قطاع الحديد, #أرباح فصلية, #نتائج الشركات

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