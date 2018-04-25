تويتر.. 6 ملايين مستخدم جديد وتفوق الأرباح بالربع الأول

أعلنت شركة #تويتر الأربعاء تسجيل أرباح للفصل الثاني على التوالي، وذلك في مؤشر إيجابي لشبكة #التواصل_الاجتماعي بعد سنوات من تسجيل خسائر.

وحققت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو أرباحاً بقيمة 61 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدفوعة بنمو قوي في عائدات الإعلانات وارتفاع بسيط في عدد المستخدمين الجدد.

وارتفعت عائدات الفصل الأول من العام بنسبة 21 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتسجل 665 مليون دولار، فيما ارتفع العدد الشهري للمستخدمين الناشطين بستة ملايين عن أواخر العام الماضي ليسجل 336 مليون مستخدم.

وارتفعت أسهم تويتر بنحو 6 بالمئة قبل طرحها في الأسواق لتسجل عائدات أفضل من المتوقع.

وجاءت نتائج تويتر أفضل من توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون إيرادات بنحو 650 مليون دولار، وإضافة 5 ملايين حساب جديد لنفس الفترة.

وقال كبير المديرين التنفيذيين في تويتر جاك دورسي إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الخدمة ساهمت في ارتفاع وتيرة تصفح المستخدمين والوقت الذي يمضونه في ذلك.

وقال دورسي في بيان إعلان العائدات "حققنا زيادة في عدد متتبعينا وتصفحهم... وسنواصل العمل لتسهيل متابعة المواضيع والاهتمامات والفعاليات على تويتر".

وأضاف "كما اعتمدنا إطارا جديدا للتفكير بشكل أكثر تماسكا بشأن المسائل التي تؤثر على خدمتنا بما يشمل نوعية المعلومات والأمن".

ويعد تسجيل الأرباح إنجازا مهما لتويتر التي منيت بخسائر متواصلة منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام ما أثار تكهنات عما إذا كان بحاجة لبيع أصولها للاستمرار في العمل.

وفي حين نجحت تويتر في بناء قاعدة قوية من المشاهير والسياسيين والصحافيين، لم تتمكن من منافسة فيسبوك ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي ما أضر بقدرتها على تسجيل عائدات من الإعلانات.

وسرعت الشبكة جهودها لتعزيز قاعدة مستخدميها وتفاعلهم، مضيفة شراكات لخدمة الفيديو التدفقي ومضاعفة عدد الأحرف المتاحة للتغريدات إلى 280 حرفا، وتسهيل إقامة "عاصفة تغريد" بربط الرسائل بعضها بالبعض الاخر.