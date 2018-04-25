"الحكير" تتحول للخسارة بـ7.5 مليون ريال بالربع الأول

سجلت شركة "#مجموعة_عبدالمحسن_الحكير للسياحة والتنمية"، خسائر بـ7.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بأرباح 7.99 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "#تداول"، إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

1-انخفاض الطلب من قبل قطاع الاعمال والأفراد على الفنادق، وذلك بسبب تراجع إنفاق القطاع الخاص والحكومي (المؤتمرات، والاجتماعات والمعارض) وزيادة تنافسية السوق، مما أدى إلى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي ونسب الإشغال.

بالإضافة إلى تأثر المنطقة الغربية خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، علما أن الزيادة في الإيرادات ناتجة عن افتتاح مراكز ترفيهية وفنادق جديدة والتي ما زالت في فترة النضوج وبالتالي لم تساهم في زيادة معدل الربحية.

2- موسمية النشاط التي أثرت سلبا على إيرادات وأرباح الفنادق والمراكز الترفيهية القائمة، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث تم إلغاء إجازة الربيع للعام 2018 والتي تزامن جزء منها مع نهاية شهر مارس للعام الماضي 2017.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 270.99 مليون ريال، مقابل 258.31 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 5%.