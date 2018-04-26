أفضل أداء فصلي لـ"شل" في 3 سنوات بدعم من أسعار الطاقة

أعلنت رويال داتش #شل اليوم الخميس، ارتفاع أرباح الربع الأول من 2018 بنسبة 42% مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، بفضل ارتفاع #أسعار_النفط لتفوق النتائج توقعات المحللين.

وزاد صافي الربح العائد إلى المساهمين بناء على تكلفة الإمدادات حالياً، وباستبعاد بنود محددة إلى 5.322 مليار دولار عنه قبل عام، بينما كان متوسط توقعات المحللين المقدم من الشركة نفسها 5.277 مليار دولار.

وكان صافي الربح 3.754 مليار دولار قبل عام.

وقال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "أرباح شل القوية لهذا الربع تدعمت بارتفاع أسعار النفط والغاز، والنمو المستمر وأداء جيد جداً لوحدة الغاز المتكاملة وتحسن الربحية في أعمال المنبع".

وتعافت أسعار خام القياس العالمي #برنت بقوة في الأشهر الأخيرة، لتصل إلى 75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر 2014. وبلغ متوسط السعر حوالي 67 دولاراً للبرميل في الربع الأول بارتفاع نحو 25% عنه قبل عام.