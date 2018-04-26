انخفاض أرباح "زهرة الواحة" الفصلية 65% لـ4.3 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة، إلى 4.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 65%، مقارنة بـ12.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

ارتفاع تكلفة المبيعات للربع الحالي مقارنة بتكلفة مبيعات الربع المماثل من العام السابق بسبب:

أ) ارتفاع أسعار المواد الخام خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وهذه الزيادة تنعكس على أسعار البيع بشكل تدريجي.

ب) ارتفاع تكلفة ورسوم العمالة.

وبلغت إجمالي المصاريف البيعية والتسويقية خلال الربع الحالي 1,917,098 ريال مقابل 2,040,419 ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 6.43%، ومقابل 2,101,153 ريال للربع السابق بانخفاض قدره 8.76% .