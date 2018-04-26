تراجع أرباح "سافكو" الفصلية 44% إلى 237 مليون ريال

تراجعت الأرباح الصافية لشركة الأسمدة العربية السعودية #سافكو بـ44% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 237.2 مليون ريال.

وجاءت أرباح الشركة دون متوسط توقعات المحللين الذي كان عند 856 مليون ريال.

وقد عزت سافكو تراجع الأرباح إلى ارتفاع التكاليف نتيجة قيام الشركة بإعادة هيكلة التنظيم الإداري للتصدي للتحديات المستقبلية ودعم استراتيجيتها. كما انخفض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار. بالإضافة إلى ارتفاع بند الاستهلاكات نتيجة رسملة بعض المشاريع الاعتمادية التي تم تنفيذها خلال العام السابق.