تراجع المبيعات يضغط على أرباح "الأسمنت السعودية" الفصلية

انخفضت أرباح شركة " #الأسمنت_السعودية "، ثاني أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة، إلى 142.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 14%، مقارنة بـ164.7مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة طن الإسمنت المباع نتيجة تخفيض كمية الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.

وبلغت المبيعات خلال الربع الحالي 330.5 مليون ريال، مقابل 346.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 4.6%، ومقابل 318.5 مليون للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.8%.