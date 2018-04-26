سبكيم للعربية: الاندماج مع "الصحراء" قبل نهاية 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة #سبكيم أحمد العوهلي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إنه يأمل انتهاء الاندماج مع شركة #الصحراء_للبتروكيماويات قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف العوهلي "ما زلنا في مرحلة النقاش والتفاهم مع شركة الصحراء والمستشارين الماليين والفنيين فيما يخص الأوضاع المالية للشركتين وعملية التقييم، وهدفنا استفادة مساهمي الشركتين وأملنا الانتهاء من موضوع الاندماج قبل نهاية السنة الحالية".

وفيما يتعلق بالنتائج أشار العوهلي إلى أن ارتفاع أسعار البترول دعم بشكل كبير نتائج الشركة، بعد ارتفاع الأسعار عالميا خاصة وأن منتجات الشركة غالبيتها أساسية.

وقال العوهلي "الارتفاع في الأسعار لاحظناه من منتصف العام الماضي، وهو ومستمر لدينا، فجميع المنتجات ارتفعت أسعارها مقابل الربع الأخير بنسب تتراوح بين 5 إلى 10%، كما حققت ارتفاعا كبيرا جدا بنسب تتراوح بين 30 و50%، مقارنة بأرباح الربع الأول من 2017، ومنتجاتنا ستكون بنفس القوة في الربعين القادمين".

وفي سياق متصل ارتفعت أرباح #الشركة_السعودية_العالمية_للبتروكيماويات "سبكيم" إلى 151.4 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، مقابل 91.7 مليون ريال، في الربع الأول من العام الماضي بنمو 65.1%، ومقابل 164.4 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع 7.91%.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول، مقارنة بنفس الربع من العام السابق لزيادة متوسط سعر المبيعات وكمية المبيعات.

وقالت #سبكيم إن انخفاض الأرباح مقابل الربع السابق يعود لتراجع كمية المبيعات بسبب بعض التوقفات غير المجدولة في مصانع الدايول ومصنع حمض الاسيتيك.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية 283.6 مليون ريال، مقابل 230.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 22.93%.