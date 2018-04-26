ماذا قال رؤساء 3 شركات كبرى عن نظام الحوكمة؟

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو أمين الناصر، أن الحوكمة من أسباب نجاح الشركة على مدى 8 عقود .

جاء تصريح الناصر خلال استضافة أرامكو السعودية منتدى عن "الحوكمة" بالشراكة مع مبادرة "PEARL" في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض.

وقال الناصر في لقاء مع "العربية" على هامش المنتدى، إن وجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة أنجح الحوكمة، إلى جانب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل .

وفيما أشار إلى أن نموذج الشركة ناجح بسبب أنظمة الحوكمة، نوه بتقارب هذه الأنظمة مع مثيلاتها العالمية ومتطلباتها بالنسبة للتعامل بين الشركات.

مجموعة ماجد الفطيم القابضة

وفي السياق عينه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة #ماجد_الفطيم القابضة، آلان بيجاني، أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات بـ16 مليار ريال في السعودية.

KPMG

من جهته، أكد الشريك التنفيذي لشركة " #KPMG " البحرين ونائب رئيس مجلس الشورى البحريني، جمال فخرو، على هامش المنتدى، أن التحولات الاقتصادية والمالية الكبيرة في السعودية تتطلب تغييرا في طريقة التفكير حول إدارة الشركات من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الحديثة القائمة على الحوكمة والتي ترتكز على الإبداع والأفكار الخلاقة.

وفي ظل تدفق #الاستثمار_الأجنبي_المباشر بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2017، والذي تركز أكثر من ثلثه في منطقة الخليج، ومع إطلاق 91 شركة عربية لمشاريع استثمارية خارج حدود بلادها، ثمة تقدير متزايد لنموذج الأعمال الذي يحرص على تطبيق مستويات أعلى من #الحوكمة عندما يتعلق الأمر بمنح الشركات تراخيص للعمل والاستثمار إقليمياً ودولياً.

ومع توقع انتقال ثروات تقدر بأكثر من تريليون دولار إلى الأجيال المقبلة من أصحاب الشركات العائلية، والتي تحقق مجتمعة ما يزيد على 80% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج من خارج قطاع النفط، تعد معايير الحوكمة من العوامل الأساسية اللازمة للمحافظة على خلق القيمة وتحقيق المرونة في اقتصاد المنطقة.

وتم خلال جلسات المنتدى مناقشة كيف يمكن للقطاع الخاص والقطاع الحكومي العمل معاً من أجل تعزيز التنافسية، وإيجاد رأس المال الاجتماعي، وزيادة الإنتاجية في سياق تنويع المصادر الاقتصادية.

كما ناقشت جلسات مختصة للبحث في مدى فعالية نماذج الحوكمة في القطاع التكنولوجي في منطقة الخليج وعلى مستوى العالم، وكيف يمكن الاستفادة من تأثير الثورة التكنولوجية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الشامل.

وسلط المنتدى الضوء على دور قطاع العطاء الاجتماعي وما له من أهمية متزايدة في تحقيق الأهداف الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وإمكانية توسيع نطاق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن خلق فرص العمل ورعاية الابتكار.