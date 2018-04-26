"الحكير" تحصل على رخصة تشغيل دور سينما بالسعودية

أعلنت شركة #مجموعة_عبد_المحسن_الحكير عن توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء و تشغيل #دور_عرض_سينمائي_بالمملكة العربية السعودية مع كل من شركة سينابوليس العالمية ومجموعة الطاير الإماراتية وذلك بتاريخ 25/4/2018.

و من الجدير بالذكر أن شركة سينابوليس تعتبر رابع أكبر سلسلة دور عرض سينمائي بالعالم و الأكبر في أميركا اللاتينية حيث تدير 652 مجمعا سينمائيا في 14 دولة حول العالم بينما تعتبر #مجموعة_الطاير أحد أكبر الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي.

و يأتي ذلك تماشيا مع رؤية 2030 للمملكة، حيث تستهدف الشركة إنشاء 300 شاشة عرض في 15 مدينة بالمملكة لتقديم عدة مفاهيم مختلفة لأشكال تشغيل شاشات العرض السينمائي منها عالية الجودة و سينما قاعات الأطفال و الاقتصادية ملتزمة في ذلك بما يتوافق مع الضوابط و المعايير الإعلامية للمملكة العربية السعودية ولا يتعارض مع الاعتبارات و الأحكام الدينية.

وستبدأ الشركة حاليا في إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المعنية للحصول على رخصة التشغيل وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين.