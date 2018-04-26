"الكابلات السعودية" تقلص خسائرها الفصلية لـ21 مليون ريال

قلصت شركة " #الكابلات_السعودية" خسائرها بنسبة 12% إلى 20.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بخسائر 23.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

أ - التنازل عن قروض بإجمالي 24.99 مليون ريال سعودي من قبل أحد بنوك إعادة الهيكلة كما تم تفصيله أدناه.

ب - انخفاض المصروفات التشغيلية.

ج - حصة الربح المنخفضة المحققة بواسطة الشركات المرتبطة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

د - الكميات المنخفضة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.