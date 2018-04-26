طيران الجزيرة تقلص خسائرها الفصلية 66% إلى 300 ألف دينار

قلصت شركة #طيران_الجزيرة_الكويتية خسائرها الفصلية في الربع الأول بـ66% إلى 300 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 990 ألف دولار مقابل خسائر بـ948 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي أن #طيران_الجزيرة حققت نحو 14,3 مليون دينار كويتي، ما يعادل 47,4 مليون دولار إيرادات تشغيلية خلال الربع الأول من 2018 مرتفعة بنسبة 42,7% مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وأضاف بودي أن النتائج التشغيلية والمالية للشركة تحسنت مدفوعة باستثمارها في تعزيز وتطوير #تجربة_السفر وتدشين خطوط جديدة وزيادة كفاءة استخدام أسطول الطائرات في 2017 لافتا إلى أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 8,2 مليون دينار، ما يعادل 27,1مليون دولار في 2017.

وأوضح أن عدد الركاب على متن الشركة بلغ 403863 راكبا خلال الربع الأول من العام الحالي مرتفعا بنسبة 43,1% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وذكر أنه رغم الانخفاض الموسمي للسفر خلال الربع الأول من كل عام إلا أن طيران الجزيرة حققت زيادة في عدد الركاب مبينا ان هذا الأداء "القوي" يأتي نتيجة لسلسلة من المبادرات والاستثمارات والخدمات التي أطلقتها الشركة خلال العام الماضي.

وأضاف بودي أن عام 2018 يحمل مبادرات ومشاريع تحولية كبيرة إذ سيتم تدشين مبنى ركاب (الجزيرة) الجديد منتصف شهر مايو المقبل بعد أن استغرقت المدة الإجمالية لإنجازه 11 شهرا.

وذكر أن هذا المبنى يعد أول مبنى ركاب تابع لشركة طيران غير حكومية في الشرق الأوسط وشاهدا على قدرة القطاع الخاص على المشاركة في خطة التنمية (كويت جديدة 2035).

يشار إلى أن الشركة أسست عام 2005 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2008 ويبلغ رأسمالها الحالي 20 مليون دينار، ما يعادل 66 مليون دولار ويقتصر نشاطها التشغيلي على عمليات النقل