تغريم "فورد" 7.5 مليون دولار بتهمة تضليل العملاء

أمرت المحكمة الاتحادية الأسترالية شركة صناعة السيارات الأميركية «فورد» بسداد غرامة قدرها 10 ملايين دولار أسترالي، ما يعادل 7.5 مليون دولار، لاستخدامها في تعويض العملاء الذين تضرروا من إساءة تعامل الشركة الأميركية مع شكاواهم من سياراتها المعيبة.

وكانت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا قد أقامت دعوى ضد فرع الشركة الأميركية في أستراليا بسبب طريقة تعاملها مع شكاوى العملاء المتعلقة بالطرز التي تهتز بشدة، أو تفقد طاقتها أثناء السير بسبب عيوب في نظام التعليق، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

واعترفت الشركة أثناء المحاكمة بأنها أساءت التعامل مع آلاف الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة من مايو 2015 إلى فبراير 2016 من العملاء الذين اشتروا سيارات مزودة بنظام ناقل الحركة الثنائي ذي الست سرعات. وبحسب هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية، فإن نحو 40% من السيارات المزودة بهذا النظام تم فيها تغيير هذا النظام بسبب عيوبه الفنية.

وقال "رود سيمس" رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المنافسة والمستهلك أمس، إن حكم الغرامة هو واحد من أكبر أحكام الغرامة الصادرة، وفقاً لقانون حماية المستهلك في أستراليا. وأضاف أنه رغم أن الشركة كانت تعلم أن الاهتزاز أثناء السير هو نتيجة لعيوب فنية، فإنها قالت للعملاء، إنه نتيجة لطريقة قيادتهم للسيارة، ورفضت في أغلب الحالات إصلاح الخلل مجاناً، أو رد قيمة الإصلاح إلى العملاء، حيث كانت تقوم باستبدال نظام التعليق بعد سداد العميل لكل التكاليف.