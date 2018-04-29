أوبر للعربية: السعوديون يشكلون 95% من السائقين في المملكة

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة " #أوبر " بارني هارفورد Barney Harford، أهمية الشرق الأوسط كسوق للنمو، مشيراً إلى التزام أوبر بالاستثمار فيها بشكل متواصل و يأتي هذا بعد تخارج الشركة من بعض الدول في آسيا.

وبالنسبة للسعودية، كشف هارفورد أن نسبة #المواطنين_السعوديين من إجمالي عدد السائقين في السعودية تصل إلى 95%.

وفيما أشار إلى الجهود التي تقوم بها "أوبر" في تنشيط نمو الاقتصاد المصري والسعودي، لفت إلى تعهد الشركة باستثمار 100 مليون دولار في السوق المصرية.

وأكد أن أوبر قد أطلقت حملة "مسارك" لدعم قيادة المرأة السعودية وتوفير الفرص الاقتصادية أمامها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مليون ريال كأول مبادرة في حملة "مسارك".

من جانب آخر، قال هارفورد: "صفقة GRAB وفرت لنا موارد كبيرة، ما يسمح لنا بالتوسع في أسواق رئيسية مثل الهند والشرق الأوسط و شمال إفريقيا و باكستان"، لافتاً إلى أن هذه الأسواق تحمل فرص نمو كبيرة جدا وسط التزام الشركة بالاستثمار فيها لتنمية أعمالها وتعزيز قدراتها.

أما بالنسبة للطرح العام الأولي المخطط له في 2019، فقد أبدى ارتياحه لوضع الشركة الحالي رغم أن منافستها الصينية " Didi "في صدد إجراء محادثات للطرح.

ما يميز أوبر عن منافسيها المحليين، بحسب وجهة نظره، هو الآفاق الاستثمارية غير المحدودة، حيث يتوجب عليهم (أي المنافسين) جمع الأموال في كل مرة للدخول في المنافسة.