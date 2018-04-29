ارتفاع أرباح "سابك" الفصلية 5.3% لـ5.5 مليار ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية " #سابك"، إلى 5.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 5.3%، مقارنة بـ 5.2 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة.

بالرغم من قيام سابك خلال الربع الأول من العام 2018 بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة، والتي من أهم أهدافها رفع مستوى كفاءة الأداء وخلق مسارات وفرص وظيفية جاذبة لموظفي سابك بالإضافة إلى ترشيد التكاليف.

إن الأثر المالي على إجمالي التكاليف جراء تطبيق هذه المبادرة الاستراتيجية بلغ 1.1 مليار ريال سعودي على نتائج الربع الأول للعام 2018.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 41.86 مليار ريال مقابل 36.32 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 15%. ومقابل 40.34 مليار ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 4%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوسف البنيان إن الشركة تدرس فرصا للوصول إلى الأسواق الأفريقية وإقامة مصانع جديدة هناك.

وأبلغ الرئيس التنفيذي الصحفيين خلال مؤتمر بخصوص النتائج المالية أن لدى الشركة ديونا بأكثر من 27 مليار ريال تستحق هذا العام وأن خيارات جمع التمويل عن طريق السندات أو أدوات أخرى متاحة دائما.