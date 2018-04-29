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تراجع أرباح "بدجت" 6.7% لـ39 مليون ريال بالربع الأول

المصدر: العربية.نت
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تراجعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "#بدجت" السعودية خلال الربع الأول بـ6.7%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتسجل نحو 39 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب تراجع الأرباح إلى انخفاض إيرادات التأجير قصير الأجل، وانخفاض أرباح بيع السيارات المستعملة، فضلاً عن تضاعف مخصصات الديون المعدومة بأكثر من 4 مرات على أساس سنوي.

أما مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فقد سجلت الشركة نمواً في الأرباح بأكثر من 80%، إذ قامت الشركة بتسجيل انخفاض بنحو 15 مليون ريال عن الاستثمار بإحدى الشركات الزميلة في الهند وتحميله على قائمة الدخل الموحدة للربع السابق.

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