تعرف على أول امرأة تتقلد منصباً بارزاً في "أرامكو" السعودية

أعلنت #أرامكو تعيين سيدة ضمن أعضاء خمسة جدد في مجلس إدارتها، في خطوة اعتبرت سابقة في تاريخ عملاق النفط السعودي، وإضافة جديدة في مسيرة تمكين المرأة.

العضوة الجديدة لين لافرتي إلسنهانز (61 عاماً)، اسم أميركي مهم في عالم النفط والطاقة، وقد صنفتها مجلة "فوربس" ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم للعام 2011، ولديها سجل حافل بالمناصب الإدارية العليا في كبريات شركات النفط.

وقد تولت إلسنهانز منصب رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة وكبيرة الإداريين التنفيذيين في شركة "سونوكو" الأميركية سابقاً منذ 2008 وحتى العام 2012، وقبل الانضمام إلى "سونوكو" شغلت منصب نائب رئيس التصنيع العالمي في عملاق النفط "شل" لمدة تفوق 28 عاماً.

كما عملت في شركة خدمات الطاقة العالمية "بيكر هيوز" التابعة لجنرال إلكتريك، وكانت عضواً في مجلس إدارة الشركة بين 2012 و2017، وهي حالياً عضو في مجلس إدارة GlaxoSmithKline.

وكانت إلسنهانز نالت درجة علمية في الرياضيات من جامعة رايس في العام 1978، و ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد في العام 1980.