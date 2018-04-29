"أرامكو" تعيّن 5 أعضاء جدد بمجلس إدارتها بينهم امرأة

أعلن رئيس مجلس إدارة #أرامكو السعودية، خالد الفالح، تعيين 5 أعضاء جُدُد في مجلس إدارة أرامكو السعودية.

والأعضاء الخمسة الجُدُد الذين تم تعيينهم هم على الشكل الآتي:

• وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

• وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري.

• الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين السابق لشركة شيفرون فيليبس كيميكال إل بي (من عام 2011م إلى 2017 بيتر إل. سيلا.



• رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة وكبيرة الإداريين التنفيذيين سابقًا لشركة سونوكو إنك (من عام 2008م إلى 2012م) لين لافرتي إلسنهانز.

• عضو مجلس الإدارة (من عام 2017م حتى الآن) ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي السابق لشركة داو دوبونت إنك (من عام 2017م إلى 2018م) ورئيس مجلس الإدارة (من عام 2006م حتى الآن) وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة داو كيميكال (من عام 2004م حتى الآن أندرو ان. ليفيرس.

علماً أن الأخير سيتقاعد من شركتي دوا دوبونت وداو اعتبارًا من 17 شوال 1439هـ الموافق 1 يوليو 2018م، حسبما أُعلن سابقًا). وسينضم السيد ليفيرس إلى عضوية مجلس إدارة أرامكو السعودية في 17 شوال 1439هـ الموافق 1 يوليو 2018م.

وسينضمُّ الأعضاء الخمسة الجُدُد في مجلس إدارة أرامكو السعودية إلى 6 أعضاء لا يزالون يحتفظون بعضويتهم.

أما أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت خدمتهم فهم: المستشار في الديوان الملكي ماجد بن عبدالله المنيف، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد بن صالح السلطان، ومدير إداري سابق في البنك الدولي والنائب السابق لرئيس مؤسسة التمويل الدولية بيتر وويكي.

وقدّم الفالح شكره الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة، الذين انتهت عضويتهم في المجلس، إزاء ما أبدوه من تفانٍ وما قدموه للمجلس من خدمات وإسهامات جليلة.

مجلس إدارة أرامكو السعودية الجديد

1. خالد بن عبدالعزيز الفالح، رئيس مجلس الإدارة

2. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. محمد بن عبدالله الجدعان

4. محمد بن مزيد التويجري

5. ياسر بن عثمان الرُميَّان

6. مارك مودي ستيورات

7. أندرو اف. جي. قولد

8. أمين بن حسن الناصر – الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية

9. بيتر إل. سيلا

10. لين لافرتي إلسنهانز

11. أندرو ان. ليفيرس – مُعيَّن اعتبارًا من 17 شوال 1439هـ الموافق 1 يوليو 2018م.