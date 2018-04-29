"إعمار مولز" تحقق أرباحاً بـ149 مليون دولار بالربع الأول

أعلنت " #إعمار_مولز "، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي والتي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 548 مليون درهم (149 مليون دولار) خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام 2018، وهي مماثلة لصافي أرباح الربع الأول من عام 2017 والبالغ 539 مليون درهم (147 مليون دولار).

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بلغت إيرادات "إعمار مولز" 1.038 مليار درهم (283 مليون دولار)، بنمو نسبته 24 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 836 مليون درهم (228 مليون دولار).

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى دمج إيرادات "نمشي" خلال عام 2018.

وبما يعكس تركيز الشركة على تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين، أعلنت "إعمار مولز" خلال الاجتماع السنوي الثالث لجمعيتها العمومية في أبريل عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، أي ما يعادل 10 بالمئة من رأسمال أسهم الشركة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وبلغ معدل الإشغال في أصول "إعمار مولز" – التي تشمل " #دبي_مول " و"دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب والألماس" ووجهات التسوق ضمن المجمعات السكنية 95%.

واستقبلت وجهات "إعمار مولز" مجتمعة ما يزيد على 35 مليون زائر خلال الربع الأول من عام 2018، بنمو نسبته 3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبدوره، استقطب "دبي مول" 21 مليون زائر خلال الربع الأول من العام الحالي.

ولدى "إعمار مولز" حالياً أكثر من 6.4 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وباشرت بالفعل عمليات توسعة "دبي مول" عبر المنطقة المجاورة لبوليفارد محمد بن راشد لتكون صلة الوصل إلى البوليفارد من جهة ومشاريع التوسعة في "فاونتن فيوز" وزعبيل من جهة ثانية.

وأعلنت "إعمار" أيضاً عن إطلاق "دبي هيلز مول"، المنطقة التجارية العائلية الجديدة التي تقع في قلب مشروع "دبي هيلز استيت".

كما أطلقت "إعمار مولز" منطقة تجارية جديدة فاخرة في "خور دبي" ستكون مرتبطة بـ"برج خور دبي" المرتقب.

وتواصل الشركة توسعة نطاق مراكز "السوق" مع وجهة جديدة في "قرية الينابيع" تضم أكثر من 245 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، ومن المقرر افتتاحها خلال الربع الثاني من 2018.