"الحكير" تعلن افتتاح ثاني متجر في إطار شراكتها مع أبل

أعلنت شركة #فواز_عبدالعزيز_الحكير وشركاه، افتتاح المعرض الثاني مساء يوم الخميس تحت اسم (ألف - Aleph)، والذي يتخصص في بيع جميع منتجات شركة آبل العالمية بمجمع الياسمين مول بجدة ، وذلك في إطار الشراكة مع شركة #آبل العالمية.

وأوضحت الشركة بأنه سوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض، اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الحالي 2018.

ومن الجدير بالذكر أنه بمنتصف شهر أكتوبر من عام 2017 قد تم افتتاح المعرض الأول لمنتجات شركة آبل العالمية بمجمع النخيل مول بالرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات المعرض الأول قد تجاوزت 35 مليون ريال في مدة لم تتجاوز 6 أشهر.

وذلك في إطار السعي الدائم للشركة لزياده الاستثمارات والنمو المستمر وتماشيا مع متطلبات السوق السعودي وتحقيق الرضا التام للمستهلكين.