"سابك" تشغل مصنعاً يوفر 80% من طاقة الكهرباء والبخار

أصدرت شركة سابك تقريرها حول الاستدامة للعام الماضي، وأظهر التقرير أن الشركة ماضية قدما في تحقيق أهداف الاستدامة لعام 2025.

وأشارت الشركة في تقريرها إلى منجزاتها بهذا المجال عن العام الماضي، حيث تعمل "سابك" على الحد من كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة والمياه بنسبة 25%.

كما تعمل على تخفيض هدر المواد 50% عن مستوياتها عام 2010 بحلول عام 2025 وحتى الآن، استطاعت "سابك" تحسين الحد من كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 9.3% مقارنة مع عام 2010 مع ازدياد تقليصها لاستهلاك الطاقة بنسبة 7.6%.

أما تقليص استهلاك المياه في شركة سابك، فوصلت النسبة إلى 8.8%، علما أن الشركة تعمل على توسيع مشروع تجريبي لاستخدام المياه العادمة في التبريد، وهو ما يقلل من كثافة استهلاك المياه بما يعادل 2% سنويا.

كما أظهر التقرير تحسنا في الحد من كثاقة هدر المواد بـ 35.2% مقارنة مع عام 2010، بجانب خفض انبعاثات الاشتعال بنسبة 43%.

وحققت "سابك" هذه النتائج العام الماضي من خلال، تشغيل مصنع جديد للتوليد المشترك للطاقة في ولاية إنديانا الأميركية، يوفر 80% من الكهرباء والبخار للموقع ويحد من استخدام الفحم.

وعملت "سابك" على تطبيق سياسة الطاقة في الشركة تماشيا مع برنامج كفاية الطاقة السعودية، وهو مشروع حكومي للحد من استهلاك الوقود الأحفوري في المملكة، إضافة إلى تلقي الشركة شهادات الكربون لتقليلها انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في شركتي "ينساب" و"البَيروني".