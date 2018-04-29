2.9 مليار دولار أرباح مبادلة التشغيلية بنمو 11.5% بـ2017

أعلن صندوق #مبادلة_للاستثمار التابع لحكومة #أبوظبي، اليوم الأحد، ارتفاع أرباح التشغيل للعام 2017 بنسبة 11.5%، إلى 10.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار) من 9.6 مليار درهم في 2016.



وقالت الشركة التي نشأت عن اندماج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية في 2017 إن الأصول الإجمالية زادت إلى 469.4 مليار درهم في نهاية 2017 من 449.7 مليار في نهاية 2016.



وأعلنت الشركة عن أرباح إجمالية شاملة قدرها 10.3 مليار درهم مقارنة مع 5.1 مليار في 2016.



وفي مارس أصبح #مجلس_أبوظبي_للاستثمار جزءا من مجموعة مبادلة بمحفظة إجمالية تتجاوز 200 مليار دولار في إطار عملية دمج لصناديق حكومية بمئات المليارات من الدولارات.