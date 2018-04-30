سهم بتروكيم يقفز 2% بعد تضاعف الربح لـ334 مليون ريال

تضاعفت أرباح #الشركة_الوطنية_للبتروكيماويات "بتروكيم" خلال الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 334 مليون ريال. وفاقت الأرباح توقعات وكالة بلومبرغ البالغة 289 مليون ريال.

وقد تفاعل سهم بتروكيم بقوة مع هذه النتائج الإيجابية حيث ارتفع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 2%، غلى مستوى 27.30 ريالا.



ويأتي ارتفاع أرباح "بتروكيم" على خلفية نمو المبيعات وارتفاع متوسط أسعار منتجات لإحدى شركاتها التابعة لها، على الرغم من ارتفاع #تكاليف_التمويل ومصروفات البيع والتسويق.

وبلغ إجمالي المبيعات "الايرادات" خلال الربع الحالي 2,211 مليون ريال مقابل 1,685 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 31.2%. ومقابل 2,169 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 1.9%.

وبلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 333,9 مليون ريال مقابل 167,9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 98.9% ومقابل 381.5 مليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 12.4%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) بنهاية الربع الحالي 7,130 مليون ريال، مقابل 6,326 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 وذلك بارتفاع قدره 12.7% ومقابل 6,797 مليون ريال للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2017 وذلك بارتفاع قدره 4.9%.

وقامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (9) ورقم (15) ابتداء من 1 يناير 2018م والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.