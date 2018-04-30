تراجع أرباح "SIIG" الفصلية 36% إلى 200 مليون ريال

تراجعت أرباح #المجموعة_السعودية_للاستثمار_الصناعي SIIG خلال الربع الأول بنحو 36%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 200 مليون ريال.



ويأتي تراجع الأرباح الفصلية على خلفية انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة، وارتفاع #تكاليف_التمويل ومصاريف البيع في #بتروكيم.



يشار إلى أن حصة المجموعة ارتفعت في شركة بتروكيم من 84 مليون إلى 167 مليون ريال.