صفقة اندماج تنتج أكبر سلسلة متاجر ببريطانيا..هذه تفاصيلها

وافق ثاني وثالث كبرى #متاجر_تجزئة_في_بريطانيا "Asda" و" Sainsbury's" على الاندماج في صفقة تقيّم الكيان الجديد بـ13.3 مليار جنيه إسترليني.

وبذلك يتفوق الكيان الجديد على "Tesco"وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة في بريطانيا حاليا.

وستصبح متاجر "#Walmart"، وهي الأكبر في العالم، مالكة لـ42% من الكيان الجديد، كما ستحصل على نحو 3 مليارات جنيه إسترليني مقابل حصتها في

ASDA.

هذا وسوف تساهم الصفقة في توفير 500 مليون جنيه إسترليني، نتيجة تشابه نشاط الشركتين، وهو ما سيسمح للكيان الجديد بتخفيض أسعار العديد من المنتجات بحوالي 10%.