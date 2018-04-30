هبوط أرباح "لازوردي" الفصلية 59% لـ9 ملايين ريال

تراجعت أرباح " #لازوردي " بنسبة 59% لـ9 ملايين ريال بالربع الأول، مقارنة بـ21.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض إجمالي الأرباح وزيادة مصروفات التشغيل في الربع الأول من عام 2018، والذي شمل التكلفة المتكبدة لمرة واحدة في الفحص النافي للجهالة لعملية الاستحواذ المحتملة.

فيما يلي العوامل الرئيسة التي أثرت في أداء الربع الأول من عام 2018:

1- بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الأول من عام 2018 مبلغًا وقدره 115.0 مليون ريال سعودي، ويمثل ذلك انخفاض بنسبة 5.6% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي والذي بلغت فيه الإيرادات التشغيلية 121.9 مليون ريال.

حيث بدأت إيرادات مصر في التعافي بقوة مُحققة نموًا في قطاع البيع بالجملة بنسبة 52.8% بفضل نجاح الحملة الإعلانية والانتعاش الإيجابي الذي شهده الاقتصاد والقوة الشرائية، كما حقق قطاع التجزئة بمصر نموًا بنسبة 176.5% بفضل الأسباب ذاتها بالإضافة إلى افتتاح متاجر جديدة.

بينما شهدت إيرادات قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 2.8% بفضل التوسع في منافذ البيع بالمطارات السعودية، بينما لم يشهد قطاع الجملة بالمملكة أي تعافي بعدُ حيث انخفض بنسبة 39.7% عن الربع نفسه من العام الماضي بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث قام العديد من المستهلكين بالشراء قبل تنفيذ قرار التطبيق ، إضافة إلى تأثير السعودة الكاملة للقطاع لدى بعض عملائنا.

2- انخفضت التكاليف التشغيلية للإيرادات بنسبة 2.5% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

3- بلغ إجمالي الربح للربع الأول من عام 2018 مبلغًا وقدره 68.5 مليون ريال سعودي بانخفاض نسبته 7.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي البالغ 74,1 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية.