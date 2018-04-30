ثالث ورابع أكبر شركة اتصالات في أميركا تندمجان في صفقة بـ26 مليار دولار

قالت #تي_موبيل يو.اس" و"سبرنت كورب" إنهما اتفقتا على الاندماج في صفقة مبادلة أسهم تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار، وأبدت الشركتان اعتقادهما بإمكانية نيل موافقة الجهات الرقابية المتشككة، لأن الاندماج سيتيح مئات الوظائف ويساعد الولايات المتحدة في التفوق على الصين في إطلاق الجيل الجديد من شبكات المحمول.

يأتي الاتفاق المبرم أمس الأحد، بعد محادثات متقطعة بين ثالث ورابع أكبر شركة لشبكات المحمول في الولايات المتحدة، على مدى أربعة أعوام، ما يمهد لنشوء شركة لديها 127 مليون عميل أقدر على منافسة أكبر شبكيتين في البلاد: "فيرايزون إنترناشونال" و"ايه.تي اند تي".

ولم تكلل الجولة الأولى لمساعي الاندماج بالنجاح في 2014، بعدما أبدت إدارة الرئيس الأميركي باراك #أوباما آنذاك مخاوف بشأن الاحتكار، بحسب "رويترز".

ويقول جون ليجير الرئيس التنفيذي لدى "تي-موبيل" والرئيس الجديد للشركة المقترحة عند الاندماج، إن الاتفاق الجديد سيتمخض عن شبكة المحمول الأعلى سعة في الولايات المتحدة وسيخفض الأسعار ويتيح وظائف ويحسن الخدمة في المناطق الريفية.

وستستثمر الشركة المدمجة، التي ستحمل اسم "تي-موبيل"، 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث شبكاتها، لتتوافق مع تكنولوجيا الجيل الخامس المقبل التي من المتوقع أن تتيح السرعة الضرورية لتشغيل الطائرات المسيرة والسيارات ذاتية القيادة.