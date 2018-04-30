"دريك آند سكل" تلجأ إلى الصكوك لزيادة رأس المال

قرر مجلس إدارة شركة #دريك_آند_سكل، عدم زيادة رأسمالها عن طريق دخول شريك استراتيجي، واعتماد مقترح #إصدار_صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بالشركة. وذكرت الشركة في بيان أمس، أن شروط إصدار الصكوك، ما زالت قيد الدراسة والنقاش، مع عدة جهات مالية مختصة.

ويصل أجل الصكوك المقترحة خمسة أعوام، بما يصل إلى مليار درهم قابلة للتحويل إلى أسهم، بسعر 2.7 درهم للسهم.

كما أقر مجلس إدارة الشركة، حزمة الدعم المقدمة من الشريك الاستراتيجي الحالي، شركة #تبارك_للاستثمار للشركة، لحين اكتمال عملية إصدار الصكوك. وتشمل الحزمة، قروضاً حسنة ودعماً لدى المصارف لبعض المشاريع المستقبلية، وإرساء مشاريع التشييد الجديدة.

يشار إلى أن سهم "دريك آند سكل" تم إيقافه عن التداول لجلستين بسبب انعقاد مجلس إدارة الشركة صباح يوم الخميس، حيث لم يتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع حتى مساء اليوم.

وهبط السهم بالحد الأقصى لجلستين قبل ذلك بعد اقتراح تم طرحه في الجمعية العمومية بزيادة رأسمال الشركة لصالح شريك استراتيجي من خلال إصدار أسهم بقيمة 1.25 درهم بحد أدنى للسهم، وهو ما شكل فرقا كبيرا بين سعر السوق والسعر المقترح الأقل، ودفع بالسهم للتراجع.

وكان مستشار مجلس إدارة الشركة قد أوضح يوم الأربعاء الماضي، أن إصدار الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم يعتبر خيارا مناسبا وأقل مخاطرة على المساهمين.