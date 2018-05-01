أرباح بي.بي تقفز 71% بفضل زيادة أسعار النفط والإنتاج

أعلنت بي.بي عن قفزة 71%، في أرباح الربع الأول من العام اليوم الثلاثاء مدعومة بصعود #أسعار_النفط والغاز وزيادة الإنتاج مع دخول الشركة في مرحلة من النمو السريع.

وقالت شركة #بي_بي التي مقرها لندن إن صافي ربح الربع الأول من العام بلغ 2.6 مليار دولار متجاوزا توقعات كانت تبلغ 2.2 مليار دولار في مسح أجرته الشركة نفسها لآراء المحللين. وبالمقارنة كان الربح 1.5 مليار دولار قبل عام و2.1 مليار في الربع الأخير من 2017.



نما إنتاج الربع الأول 6%، عنه قبل عام إلى 3.7 مليون برميل يوميا.



وقال بوب دادلي المدير التنفيذي للشركة في بيان "مع مضينا في 2018 فإننا عازمون على مواصلة تحقيق أهدافنا التشغيلية والمحافظة على الانضباط المالي مع تنمية تدفقات السيولة والعوائد".