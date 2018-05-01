تضاعف أرباح "دار الأركان" 27 مرة لـ 331 مليون ريال

سجلت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية، أرباحا فصلية لفترة الربع الأول من العام الحالي بقيمة 331 مليون ريال.

وجاءت الأرباحُ الصافية للربع الأول أفضل بكثير من متوسط توقعات المحللين، لتشكل زيادة بنسبة 2629% أو نحو 27 ضعفاً مقارنة مع 12.1 مليون ريال كانت قد حققتها الشركة في الربع الأول من 2017.

وكان متوسط توقعات المحللين بلغ 38 مليون ريال.

وأرجعت الشركة النمو الكبير في صافي أرباح الربع الأول إلى ارتفاع مبيعات العقارات، موضحة أن الارتفاع في أعباء التمويل والانخفاض في إيرادات إيجار العقارات قد تم تعويضه جزئيا بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من بعض المرابحات الإسلامية.

وبلغت المبيعات العقارية المحققة في الربع الأول 2,793.91 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,435.12 مليون ريال للربع السابق بارتفاع بلغ 14.73% ومقارنة مع مبلغ 360.33 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بلغ 675.38%.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين بدون حقوق الأقلية في الفترة الحالية مبلغ 19,064.67 مليون ريال مقارنة بمبلغ 18,733.55مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع بلغ 1.77% ومقارنة بمبلغ 18,189.64 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 4.81%.