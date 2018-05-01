إطلاق أول مركز عام للبيانات السحابية في السعودية

شهدت السعودية إطلاق أول مركز عام للبيانات السّحابية في المملكة، مما يمكن الشركات المحلية من تخزين بياناتها ضمن أنظمة خاصة بالحوسبة السحابية أو Cloud Computing داخل المملكة وليس خارجها.

ومن المتوقع أن يسهم المركز الذي أطلقته شركة SAP في توسيع نطاق قطاع تقنية المعلومات في السعودية والذي تلامس قيمته حاليا 33 مليار ريال بحسب تقرير حديث لشركة BMI Research.

وقال أحمد الفيفي، مدير عام SAP في شمال الشرق الأوسط أن المركز الجديد يمكّن الشركات من تخزين بياناتها في مراكز "سحابية" داخل المملكة، بحيث توفر للشركات الخاصة والدوائر الحكومية خاصية الخصوصية وحفظ البيانات الحساسة والتي لا ترغب في نقلها خارج المملكة.