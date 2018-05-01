ارتفاع أرباح "إكسترا" الفصلية 66% لـ22 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات " #إكسترا " بنسبة 66.1% إلى 21.6 مليون ريال بالربع الأول 2018، مقارنة بـ13 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

وبلغت المبيعات للربع الحالي 865 مليون ريال مقابل 805 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7.5 % .

وتم تعديل ربحية السهم بعد زيادة رأس مال الشركة من 36 مليون إلى 42 مليون سهم والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في 14 مايو 2017.