المقاطعة تهوي بأسهم شركات مغربية كبرى وتكبدها خسائر فادحة

في حملة غير مسبوقة على غلاء الأسعار يقودها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ نحو أسبوع، يقاطع المغاربة منتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود، في خطوة احتجاجية وصفها البعض بالناجحة، حيث أدت إلى انخفاض أسهم هذه الشركات في #بورصة_الدار_البيضاء، بينما يقول معارضون إنها افتراضية و"عبثية".

وانتشر منذ نحو أسبوع في وسائل التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" #خليه_يروب (دعه يفسد)، في إشارة إلى مقاطعة منتجات أكبر شركة حليب في #المغرب، #سنترال_دانون، التي تتجاوز حصتها بالسوق المحلية 60%.

وانطلقت أيضاً دعوات لمقاطعة المياه المعدنية #سيدي_علي المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بن صالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتقترب حصة الشركة في السوق من 60% أيضاً.

كما احتج النشطاء على ارتفاع أسعار البنزين في المغرب، بمقاطعة محطات شركات توزيع الغاز والبترول #إفريقيا_غاز التابعة لشركة "أكوا" المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، والمصنف حسب مجلة #فوربس الأميركية بين أغنى أغنياء المغرب بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.

وأغلقت أسهم "سنترال دانون" منخفضة 5.69% أمس الاثنين، في حين فقد سهم "إفريقيا_غاز" 5.97%.

وبدت أقسام بيع المياه المعدنية والحليب في الأسواق المغربية مكدسة بالبضائع، بينما يحمل أغلب الزبائن منتجات علامات أخرى. وقال مشتر قدم نفسه لوكالة "رويترز" باسم أحمد: "حتى وإن كنت غير مقتنع تماماً بأهداف الحملة ودوافعها، الواجب يحتم علي أن أكون متضامناً مع عامة الشعب".

وقالت فاطمة الحسناوي الموظفة بالقطاع الخاص لـ"رويترز"، وهي تحمل زجاجة مياه لشركة أخرى إن المياه المعدنية "ثروة مغربية طبيعية متفجرة من قلب جبال الأطلس من حق جميع المغاربة أن يستفيدوا منها، أو على الأقل أن تباع بأثمان مناسبة كما هو الشأن في أوروبا، حيث نجد هذه المواد كالحليب والمياه المعدنية تباع بأثمنة منخفضة في دول دخلها مرتفع".

وقال عمر النويني، صاحب متجر في حي شعبي بالرباط، إنهم بدأوا منذ الأسبوع الماضي رفض اقتناء حليب "سنترال" من موزعيه لأن "لا أحد تقريباً يشتريه".

خسائر ثقيلة

وقال عادل بنكيران عضو مجلس إدارة شركة "سنترال" في تصريحات للتلفزيون المغربي إن الشركة خسرت منذ بدء الحملة 150 مليون درهم.

وأضاف: "الحملة مضرة بشكل كبير. كنا نبيع منها مليون كأس في اليوم، وهذه الإشاعات المغرضة التي مع الأسف مع قنوات التواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة بشكل كبير.. أثرت سلباً على العلامة والشركة والنشاط الاقتصادي".

وقال إن سنترال "خسرت 20% من مبيعات الشركة، ما يعادل 200 ألف كأس حليب في اليوم".

وتابع: "الشركة خسرت مبيعات بـ120 مليون درهم، وبالتالي أصبحنا نشتري حليباً أقل، ما يعني خسارة للفلاحين".

ويقول مسؤولو الشركة المغربية الفرنسية إن 120 ألف مزارع مغربي يعملون مع "سنترال".

أول حملة منظمة

وقال المحلل الاقتصادي المغربي رشيد أوراز في تصريحات لرويترز: "هذه أول حملة للمقاطعة بهذا التنظيم. بالرغم من أن ظاهرها غير منظم، لكن تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل ومقاطعة منتوجات بعينها دون أخرى يدل على التنظيم".

وأضاف: "هذه المقاطعة حققت أهدافها ولو كانت صغيرة إلا أنها مستمرة. بصفة عامة ليست لها أضرار كبيرة على الاقتصاد المغربي لأنها مقاطعة منتوجات غير مشغلة بشكل كبير، باستثناء قطاع الفلاحة الذي يقولون إن الفلاحين تضرروا، لكن لا نعرف كم عددهم مع عدد المستهلكين الذين أرادوا المقاطعة لتخفيض الأثمنة".

وقال إن الأضرار تركزت في "الشركات الثلاث المعنية.. وهي في الأصل ليست مجرد شركات بل هولدينغات كبيرة رائدة في قطاعاتها".

وقال عن مقاطعة منتجات بعينها دون أخرى رغم بيعها بنفس السعر تقريباً: "هذا نوع من الذكاء لأن إذا قلنا نقاطع جميع إنتاجات الحليب فهذا لا يمكن لأن الناس لا يمكنهم مقاطعة منتوج الحليب كلياً، وبالتالي اختاروا الشركة المهيمنة على السوق لكي يعطوا الدروس للآخرين".

وقال أيضاً: "المستهلك المغربي شعر أن هؤلاء الناس خلطوا ما بين الأعمال والسياسة وبالتالي هذا ما أعطى دفعة على المستوى الشعبي".

وأضاف أنه على المستوى المتوسط والبعيد "إذا نجحت المقاطعة، من الممكن أن يظهر منافسون جدد في السوق الذين سيفرضون أثمنة معقولة ويحسنون من خدماتهم".

وأضاف أن الناس الذين اشتكوا ودعوا إلى المقاطعة ليسوا من الطبقة الفقيرة فقط "بل جميع الفئات والطبقات، خاصة المتوسطة والشبان والنساء.. هناك تنوع".

وقال الصحافي أحمد أبو عقيل أحمد في تدوينة على "فيسبوك": "عندما تقاطعون "مطالب الشعب" حان الأوان لمقاطعة المواد الاستهلاكية المصحوبة بارتفاع الأسعار".

وقالت خديجة الساوري المعلمة بالقطاع الخاص لـ"رويترز": "من حق الشعب أن يتخذ قرارات لصالحه ما دامت النقابات غائبة ومتواطئة مع الحكومة، وتمثل على الشعب الحوار الاجتماعي".

بدوره، رأى المحلل السياسي محمد بودن في تدوينة على فيسبوك أن "نقابة المقاطعين يمكنها أن تعلب دور النقابات في فاتح ماي (مايو) 2018"، مشيراً إلى مناسبة عيد العمال.