نمو أرباح إعمار العقارية 8% لـ 1.5 مليار درهم

جاءت أرباح شركة #إعمار_العقارية الإماراتية متماشية مع متوسط توقعات المحللين بتحقيق صافي ربح بقيمة 1.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتشكل هذه الأرباح ارتفاعاً نسبته 8.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويأتي الارتفاع على خلفية نمو الإيرادات 37% إلى 5.6 مليار درهم، الذي بدوره جاء إثر نمو الأعمال الإنشائية، ونمو قطاعي مراكز التسوق والضيافة.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، إن الأرباح الجيدة لم تكن كافية لتغيير الاتجاهات الحالية على سعر سهم #إعمار الذي يتداول بمكرر ربحية أقل من 7 مرات وهو أقل عن المستوى في السوق.

وأشار ياسين في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية النتائج التي تشير إلى توقعات بتحقيق ربح سنوي يبلغ 6 مليارات درهم، مؤكدا أن سهم #إعمار تأثر كما غيره بتراجع السيولة في أسواق الأسهم الإماراتية في الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى أهمية هذه الأرباح الإيجابية، بعد حالة من قلق المساهمين، بسبب الامتناع عن توزيعات الأرباح في فترات سابقة، ومخاوف من تباطؤ قطاع العقار في دبي، لكنه أكد أن هذه البيانات تثبت الأداء الإيجابي للشركة.

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من جهته قال مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال إن سهم إعمار نجح بالتماسك رغم تذبذب السوق وضعف التداولات في سوق دبي المالي.

وأضاف شراب أن سهم إعمار ارتفع 1% مدعوماً بالمؤشرات الإيجابية لأداء الشركة بالربع الأول.

وبدورها سجلت "إعمار للتطوير"، التي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، #مبيعات_عقارية قوية وصلت قيمتها إلى 3.906 مليار درهم (1.063 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2018. ولدى الشركة حالياً مشاريع قيد التطوير بقيمة 41 مليار درهم (11 مليار دولار)، مما سيعزز إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وحققت أعمال "إعمار" في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه إيرادات مستمرة بقيمة 1.833 مليار درهم (499 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2018، أي ما يعادل 33% من إجمالي إيرادات المجموعة، وبنمو نسبته 15% مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2017 التي بلغت 1.592 مليار درهم (433 مليون دولار) من أعمال المجموعة في هذه القطاعات.

وقامت "إعمار العقارية" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليار درهم (1.089 مليار دولار) في شريحتين على مساهمي الشركة من عائدات الإدراج الناجح لـ "إعمار للتطوير" في سوق دبي المالي.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "ترتكز استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق قيمة طويلة المدى لمساهمينا على بناء مدن المستقبل التي ستبقى وجهات مثالية للجيل الجديد من العملاء من جهة، والتركيز على تعزيز أدائنا في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه من جهة ثانية. وتبقى "إعمار" شركة تضع العملاء في المقام الأول، وتركز على استكمال الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة وتسليمها في المواعيد المحددة. ولا شك بأن الإنجازات التي نحققها هي ثمرة العمل المشترك والانفتاح على الأفكار الجديدة واعتماد أحدث الابتكارات على كافة المستويات".

من جهه أخرى، أطلقت "إعمار" العديد من الوجهات السكنية الجديدة في دبي، بما في ذلك الجزيرة الخاصة "إعمار بيتشفرونت"، إضافة إلى مفاهيم جديدة للحياة العصرية في "خور دبي"، و"دبي هيلز استيت"، و"إعمار الجنوب"، و"وسط مدينة دبي".

وأعلنت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة عن تحقيق إيرادات بقيمة 1.038 مليار درهم (283 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2018، بنمو نسبته 24% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 836 مليون درهم (228 مليون دولار). كما شهد "دبي مول" افتتاح توسعة ركن الأزياء الذي يضم أكبر مجموعة من العلامات التجارية العالمية في مجال الموضة تحت سقف واحد، ويتضمن منافذ إضافية لـ150 علامة تجارية راقية والعديد من الوجهات المبتكرة، التي ترسخ مكانة "دبي مول" بصفته وجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

وأعلنت "إعمار" أيضاً عن إطلاق "دبي هيلز مول" في "دبي هيلز استيت". وقد تم البدء فعلياً بتنفيذ الأعمال الإنشائية في الوجهة الجديدة بوتيرة متسارعة. وسيضم "دبي هيلز مول" نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، تشمل نحو 650 منفذاً تجارياً، بما في ذلك متاجر الموضة، والمطاعم، والمقاهي وغيرها.

وحققت أعمال "إعمار" في قطاعات الضيافة والتأجير التجاري والترفيه إيرادات بقيمة 795 مليون درهم (216 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2018، بنمو نسبته 5 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2017 والبالغة 756 مليون درهم (206 مليون دولار). وسجلت العلامات التجارية التابعة لمجموعة "إعمار للضيافة"، والتي تشمل "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فيدا للفنادق والمنتجعات"، بالإضافة إلى "روف للفنادق"، المشروع المشترك مع "مِراس"، معدلات إشغال بلغت 90 بالمئة خلال الربع الأول من 2018، متفوقة بذلك على المعدلات السائدة في القطاع بدبي.