"النقل الجماعي" تتكبد خسائر بـ4.32 مليون ريال بالربع الأول

تحولت #الشركة_السعودية_للنقل_الجماعي (الجماعي)، خلال الربع الأول من عام 2018، إلى تسجيل خسائر، مقارنة بأرباح مسجلة في الربع المقارن من العام 2017.

وبلغت خسائر "الجماعي"، وفقا لبيان لها على "تداول" اليوم"، 4.32 مليون ريال بالربع الأول من عام 2018، مقابل أرباح بلغت 3.52 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، قلصت "الجماعي" خسائرها 82.4% مقارنة بخسائر الربع السابق والأخير من عام 2017 والبالغة خلاله 24.56 مليون ريال.

وقالت الشركة، إنها تحولت للخسائر بالربع الأول من العام الحالي نتيجة #ارتفاع_تكاليف_النشاط بسبب تدعيم أسطول الشركة بحافلات جديدة، وانخفاض دخل التمويل بمبلغ 1.5 مليون ريال، وتراجع الإيرادات الأخرى بقيمة 4.4 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة بـ 1.8 مليون ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة 2.3% بالربع الأول إلى 234.2 مليون ريال، مقابل 229 مليون ريال للربع المماثل من العام 2017.

وانخفضت أرباح الشركة خلال عام 2017 بنحو 37.6% إلى 81.74 مليون ريال، مقارنة بـ 130.9 مليون ريال أرباح بالعام 2016.