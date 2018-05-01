"سدكو ريت" يحصل على تمويل بـ600 مليون ريال من "الراجحي"

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية عن تطور جوهري في صندوق #سدكو_كابيتال_ريت ، يتمثل في توقيع عقد تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بتاريخ 30 إبريل 2018 مع #مصرف_الراجحي بقيمة 600 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن مدة التمويل تمتد إلى 5 سنوات، مبينة أنه سيتم سحب التمويل خلال 18 شهرا من تاريخ الاتفاقية، ويتم سداد كامل قيمة التمويل المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة التمويل، أما خلال فترة سريان الاتفاقية فيتم سداد تكلفة التمويل فقط.

وأضافت أن الصندوق يهدف من التمويل إلى تعظيم العوائد المستهدفة لمالكي الوحدات وتحقيق أهداف الصندوق، مبينة أنه تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر ورهن للعقارات.

تجدر الإشارة إلى أنه بدأ اليوم إدراج وتداول وحدات صندوق "سدكو كابيتال ريت" ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة تحت الرمز 4344 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 %.