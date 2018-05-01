"كيمانول" تتكبد خسائر فصلية 10.26 مليون ريال

تكبدت شركة كيمائيات الميثانول " #كيمانول" السعودية خسائر في الربع الأول من 2018، بلغت قيمتها 10.26 مليون ريال، مقابل خسائر 5.61 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة في الخسائر 82.89%، ومقابل خسائر في الربع السابق 14.8 مليون ريال، بزيادة 30.68%.

وأرجعت كيمانول سبب ارتفاع الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وذلك نتيجة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة والذي تم الإعلان عنه خلال شهر فبراير. علماً بأن ارتفاع أسعار بعض المنتجات قد ساهم في تقليص الخسائر.

وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية للشركة في الربع الأول 24.81 مليون ريال، مقابل 40.48 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 38.71%.